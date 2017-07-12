Свердловская область закупит белорусские электробусы

Екатеринбург, , 19:50 — REGNUM Белоруссия поставит в Свердловскую область пробную партию электробусов минского производства. Об этом предварительно договорились врио главы Среднего Урала Евгений Куйвашев и заместитель премьер-министра республики Владимир Семашко.

Электробусы уже курсируют на улицах Минска. 15 километров они могут двигаться без подзарядки.

«Этот электробус движется «без шума и пыли» с экономией электроэнергии до 30 процентов. Мы приглашаем коллег приехать в Минск, чтобы лично оценить возможности техники», — говорит Семашко.

В Белоруссии готовы поставлять данный вид транспорта на Средний Урал и обеспечить гарантийное и постгарантийное обслуживание. Власти Свердловской области со своей стороны выразили заинтересованность в этом, сообщает пресс-служба губернатора.

В первую очередь данный вид транспорта может быть направлен в Екатеринбург и Нижний Тагил. Теперь осталось найти деньги на их приобретение.

Отметим, ранее чиновники заявляли о том, что уже в 2017 году по улицам Екатеринбурга начнут курсировать два электробуса. Добавим, вопрос об обновлении общественного транспорта города более чем актуален. Особую роль он играет в преддверии реформы маршрутной сети, которая запланирована на 2019 год.