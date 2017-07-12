В львовской мэрии прошли обыски

Львов, Украина, , 18:42 — REGNUM Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) проводят обыски в департаменте экономического развития и коммунальной собственности мэрии Львова. Об этом сегодня, 12 июля, сообщают украинские СМИ.

Сообщается, что факт обысков в львовской мэрии подтвердили в горсовете.

«В среду, 12 июля, в департаменте экономического развития и управления коммунального имущества Львовского горсовета начались обыски СБУ и полиции», — сказано в сообщении львовского горсовета, которое распространили украинские СМИ.

Также уточняется, что обыски и изъятия документов будут продолжены уже в подразделениях львовского горсовета.

По предварительным данным, также предстоит проверка у заместителя мэра Львова по финансово-экономическим вопросам горсовета Геннадия Васькива. Он является председателем комиссии, созданной согласно распоряжению градоначальника, которая изучает «факты незаконного отчуждения значительного количества объектов муниципального имущества» во Львове.

Официально СБУ эту информацию пока никак не комментирует.