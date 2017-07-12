Судьба “Золотой горы”: в Челябинске требуют референдума

Челябинск, , 18:33 — REGNUM По застройке территории «Золотая гора» общественники предлагают провести референдум. В настоящее время проводится экспертиза, по которой будут подняты дела найденных погибших в районе мемориального комплекса, передает корреспондент ИА REGNUM.

В настоящее время проводится экспертиза объекта. В ходе нее должны будут установлены погибшие, а также причины смерти.

«Достаточно хорошо сохранились костные фрагменты, по которым достаточно точно можно говорить о размерных характеристиках примененного оружия. Встречались и чисто «тупые» травмы, был обнаружен ребенок со следами удара тупого предмета», — пояснил директор научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Власов в интервью телеканалу «Телефакт».

Вместе с тем запланирована работа с материалами дел силовых служб.

«Очень важная вещь — это карты и материалы. Если сохранились, то они в значительной степени облегчат работу. Материалы ФСБ, — вопрос в степени доступности этих документов», — сообщил председатель Фонда содействия сохранения культурного наследия (ФССКН) «Общественный Фонд «Южный Урал» Гаяз Самигулов.

Общественники и защитники территории мемориального комплекса «Золотая гора» намерены помимо экспертизы, провести референдум, который запретит застройку мемориала, который принято считать братской могилой жертв сталинских репрессий.

Напомним, в 1990-х годах на территории заброшенных золотоносных шахт под Челябинском были проведены раскопки, в результате которых были обнаружены останки людей. Достоверной информации о причинах их гибели нет. Однако по политической конъюнктуре тех лет жертв записали в погибших от сталинских репрессий. Назывались 11 тыс. репрессированных, а также 80 тыс. и даже 300 тыс., тем самым подчеркивалось, что под Челябинском находится самая большая на территории Советского Союза братская могила.

В настоящее время миф о жертвах сталинских репрессий вновь поднят, но теперь называются цифры в 500 тыс. человек, что подается уже как факт и спокойно преподносится некоторыми региональными СМИ.