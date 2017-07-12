Первый президент Марий Эл возглавил Общественную палату республики

Йошкар-Ола, , 18:31 — REGNUM Первый президент Марий Эл Владислав Зотин возглавил Общественную палату республики. Члены палаты поддержали избрание Зотина на этот пост единогласно, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Ранее он был назначен членом региональной Общественной палаты в связи с предложением общественной организации «Марий Ушем» указом врио главы Марий Эл Александра Евстифеева.

«То, что и другие общественные организации поддержали его кандидатуру, говорит о том, что это единый кандидат марийской общественности, с чем мы его сердечно поздравляем. Я не сомневаюсь в пользе Владислава Максимовича, зная, каким он пользуется авторитетом», — сказал Евстифеев. Он пожелал Зотину продуктивной работы и пригласил к дальнейшему сотрудничеству на благо развития региона.

Избранный глава ОП Марий Эл в свою очередь заверил, что готов служить народу и оправдает оказанное ему доверие.

Общественная палата Марий Эл является связующим элементом между властью и обществом — через эту площадку граждане могут влиять на местное законотворчество, предлагать свои социальные проекты и выходить с инициативами. Предыдущий председатель ОП региона Татьяна Михеева сложила полномочия 1 июня в связи с избранием в Общественную палату РФ.

Владислав Зотин родился в 1942 году. С 1991 по 1997 год являлся президентом — главой правительства сначала Марийской ССР, а с января 1993 года — республики Марий Эл. В настоящее время экс-президент на пенсии.

В декабре 1996 года Генеральная прокуратура возбудила в отношении Зотина уголовное дело в связи с превышением полномочий и препятствованием осуществлению избирательных прав граждан. Ранее Зотин подписал указ о запрете проведения выборов президента и парламента республики, назначенных на 22 декабря того же года. Однако выборы прошли в запланированный срок и Зотин проиграл следующему главе Марий Эл Вячеславу Кислицыну. В мае 1997 года дела было прекращено в связи с состоянием здоровья обвиняемого, а также потому, что указ «не имел серьезных последствий».