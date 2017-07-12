Россреестр сделает курганцев собственниками жилья за три дня

Курган, , 18:18 — REGNUM В Курганской области в течение трех дней будут оформляться права собственности на жилье. Такую задачу поставил перед руководителем Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Курганской области губернатор Зауралья Алексей Кокорин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Алексей Кокорин акцентировал внимание руководителя регионального Росреестра Олега Молчанова на своевременной регистрации прав собственности на недвижимость в рамках программы переселения граждан из аварийного жилья.

«Более 2300 курганцев и шадринцев в рамках программы мы должны до 1 сентября переселить из аварийных квартир в новые дома. Застройщики обязуются сдать новостройки в обозначенные сроки. Со своей стороны ваше ведомство должно обеспечить оформление всех необходимых документов в кратчайшее время. Мы не можем допустить срыва выполнения программы», — заявил глава Зауралья.

Олег Молчанов уверил, что за три дня ведомство оформит права собственности, если документы будут поданы в электронном виде. Отметим, что власти Зауралья не хотят признаваться, но по цифрам и данным Фонда реформирования ЖКХ серьезно отстают от срока завершения программы переселения граждан из аварийного и ветхого жилья, признанного таковым до 2012 года. Напомним, срок заканчивается 1 сентября 2017 года.

Кстати, цифры на сайте Фонда реформирования ЖКХ даже ниже тех, которые озвучиваются в коридорах зауральской власти.

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По данным Фонда осталось расселить в Курганской области 1,68 тысяч человек с 22.23 тыс.кв.м. По 132 домам расселение отстает от графика более 3 месяцев, по 6 домам расселение отстает от графика до 3 месяцев, по 15 домам идет в ногу со временем.

А по словам директора департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области Романа Ванюкова, как передает пресс-служба главы Зауралья, планируется расселить 107 аварийных домов площадью 27 715 квадратных метров, в которых проживают 2 329 человек.

Причем Роман Ванюков заверил губернатора Кокорина, что до 1 сентября 2017 года все будут расселены из аварийных домов.

«Поэтому нужно форсировать события, — подчеркнул губернатор Курганской области Алексей Кокорин на совещании в правительстве области 3 июля. — Еще раз повторяю: если какой-то из объектов будет не сдан и люди не переселены, то все деньги подлежат возврату в Фонд. Этого допустить нельзя».