В Симферополе строят аквапарк – снова с нарушениями

Симферополь, , 18:09 — REGNUM Глава Крыма Сергей Аксенов потребовал разобраться, на каком основании территория строительства аквапарка вместе с зеленой зоной в Симферополе оказалась огорожена каменным забором. Вопрос обсуждался на совещании 12 июля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы Крыма.

«Для чего строящийся аквапарк и зелёную зону оградили каменным забором? Кто бесконтрольно поставил забор? Выезжал на место, возмущён увиденным. Забор необходимо снести», — заявил Аксёнов.

Врио руководителя Службы государственного строительного надзора РК Нариман Исаев подтвердил — забор действительно есть, более того, при возведении аквапарка выявлен еще целый ряд нарушений.

«Выясните, кто подписал документацию, кто выдал разрешение, как проводились общественные слушания? Если строят аквапарк по согласованной проектной документации, это не должно препятствовать проходу граждан», — поручил глава Крыма заместителю председателя Совета министров Республики Крым Игорю Михайличенко.

Позже на своей странице в соцсети Аксенов написал, что застройщики должны «более ответственно относиться к правам и желаниям крымчан при возведении объектов» и выразил надежду, что у ответственных лиц «все-таки появится проблеск сознания».

Между тем, в Симферополе разгорается скандал вокруг решения по переносу ЛЭП в связи со строительство Соборной мечети — в связи с этим запланирована вырубка двух гектаров леса. Последние публичные слушания по планировке Симферополя, на которых должны были обсуждать судьбу проекта переноса ЛЭП, отменили якобы из-за нарушений неравнодушных активистов.

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