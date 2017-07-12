Из-за демографии в Литве предлагают ввести всеобщий призыв

Вильнюс, , 18:08 — REGNUM Из-за демографической ситуации в Литве, когда все больше сокращается число молодых людей призывного возраста, вскоре должен быть введен всеобщий призыв в армию, сказали в интервью национальной теле-радиовещательной компании Литвы LRT аналитики в сфере обороны Аудрюс Бачюлис и Дейвидас Шлякис. Представители армии публично не комментируют эту информацию, так как, по и словам, для принятия такого решения нужна политическая воля.

Обозреватель Бачюлис говорит, что несколько месяцев назад министерство обороны организовало конференцию, на которой также обсуждались перспективы призывников.

«Все прекрасно понимают, что из-за демографической ситуации в Литве, когда сокращается число молодых людей призывного возраста и в ближайшие 10 лет сократится еще больше, настанет день, когда в армию будут призывать всех юношей после школы. Будет так, как и должно быть из принципа: каждый молодой человек будет знать, что по окончанию школы он пойдет служить в армию на 9 месяцев или год, а может и дольше. (…) Я бы сказал, это произойдет через 5−10 лет», — сказал Бачюлис.

Политолог Института международных отношений и политических наук Вильнюсского университета Шлякис говорит, что если в армию и дальше молодые люди будут призываться в таком темпе, в каком призываются сейчас, всеобщий призыв произойдет сам по себе.

«В этом году планируется призвать более 4 тыс. Еще добавим хорошую тысячу, и у нас будет всеобщий призыв. Я говорю о мужчинах, потому что девушек в список пока не вносят. Если мы решим призывать женщин, числа были бы другие. С таким демографическим кризисом, как сейчас, и с нынешней системой призыва, у нас de facto всеобщий призыв будет, даже если мы его юридически не активируем, потому что ситуация не радует. Насколько мне известно, как Министерство обороны, так и армия думает об этом и имеет в виду эти числа. Дискуссии пока идут в закрытых группах среди специалистов. Сейчас все смотрят на числа, только в данный момент есть и другие приоритеты — реформа высшего образования, реформа лесничеств, Трудовой кодекс и тому подобное», — поясняет Шлякис.

Премьер Саулюс Сквернялис еще в начале 2017 года упоминал, что всеобщий призыв в армию будет введен еще во время этого срока полномочий Сейма, в 2019 году. «Я считаю, что в этот срок полномочий должно быть принято решение, чтобы это было реализовано», — сказал премьер. Согласно этой системе, в армию призывались бы все юноши, окончившие школу. Ежегодно ряды армии пополняли бы около 6 тыс. юношей.

Между тем министр обороны Раймундас Кароблис утверждал, что о всеобщем призыве можно было бы говорить с 2020—2021 года.

Как эту новость встретили бы молодые люди? По словам политолога Шлякиса, все будет зависеть от того, как с ними будут работать в школе. «Например, если говорить о первом годе призыва, с молодыми людьми в школах об это не говорили. Не знаю, что происходит в школах в последние два года. Говорят ли там о службе на уроках гражданского воспитания или истории? Это может обусловить, будут ли люди хотеть служить по окончанию школы», — рассуждал Шлякис.

По словам аналитика в сфере обороны, если всеобщий призыв планируется ввести в конце этого срока полномочий Сейма, об этом стоит начать говорить намного раньше, потому что нужно подходящим образом подготовить армию, выделить деньги на строительство казарм и так далее.

Заместитель начальника Службы воинской повинности и комплектации майор Жигимантас Адамонис сказал LRT, что не хочет комментировать возможное введение всеобщего призыва. «Это будет политическое решение. Пока его нет, не могут комментировать», — ответил майор.