Мурманская Териберка зарастает мусором

Мурманск, , 17:43 — REGNUM

Посёлок Териберка в Мурманской области, который уже несколько лет пользуется популярностью у туристов, зарастает мусором. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мурманском отделении Общероссийского народного фронта. Активисты ОНФ приняли участие в акции «Чистый берег», который прошёл в поселении.

«Мероприятие длилось более шести часов, — прокомментировали в организации. — В нём также приняли участие местные жители, гости из других населённых пунктов, представители туристического бизнеса и администрации сельского поселения».

По данным активистов, нередко после себя отдыхающие в Териберке оставляют упаковки от еды, пакеты, бутылки и другой мусор. «Несмотря на то, что территория убирается регулярно, буквально за несколько недель побережье снова превращается в свалку», — добавили в ОНФ.

В ходе акции её участникам удалось собрать 56 мешков различного мусора.

Отметим, Териберка пользуется спросом не только у любителей отдыхать «дикарём», но и у организаторов массовых мероприятий. Только за последнее время чиновники провели в селе сразу несколько гуляний, 15−16 июля на побережье Баренцева моря вновь пройдёт фестиваль «Териберка. Новая жизнь».

Как уже сообщало ИА REGNUM, это мероприятие проводят бизнесмены из Москвы, которые считают, что Териберка — уникальный населённый пункт, интересный с точки зрения развития туризма.

Интерес к Териберке со стороны туристов изменил отношение чиновников к населённому пункту: в ближайшие годы власть планирует заняться активным развитием инфраструктуры, в инвестиционный портфель развития села предварительно включено более 10 проектов. Речь, в частности, идёт о строительстве новых туристских объектов, а также о развитии промыслов по солеварению, добыче и переработке ламинарии и других.

Читайте ранее в этом сюжете: Развитие мурманской Териберки предполагает реализацию более 10 проектов