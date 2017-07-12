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Лишь миллионный штраф заставил калужких чиновников дать жильё инвалиду

Общество

Судебное решение по переселению инвалида из ветхого жилья администрация Козельска выполняла целых четыре года 

Лишь миллионный штраф заставил калужких чиновников дать жильё инвалиду
Марина Каширская © ИА REGNUM
Дом на снос

Калуга, 12 июля 2017, 17:47 — REGNUM  Лишь спустя 4 года жительница калужского Козельска, являющаяся инвалидом с детства, смогла добиться от местных властей, чтобы они выполнили решение суда и выделили ей законную квартиру вместо ветхого жилья. Как сообщила 12 июля корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель управления ФССП России по Калужской области Любовь Скакун, ещё в 2013 году истец обратилась в суд с требованием предоставить ей новую жилплощадь. Рассмотрев материалы дела, судья удовлетворил требования женщины и обязал городскую администрацию Козельска предоставить ей благоустроенную квартиру.

Получив на руки судебное решение, козельчанка рассчитывала, что в кратчайшие сроки переедет, однако время шло, а новую квартиру ей не выделяли. Сложившаяся ситуация вынудила инвалида предъявить исполнительный лист в Козельский районный отдел судебных приставов для возбуждения исполнительного производства.

Глава администрации дважды предупреждался об уголовной ответственности, а общая сумма штрафных санкций, включая исполнительский сбор, составила почти 900 тысяч рублей.

«В конце концов администрацией Козельска было подобрано несколько вариантов квартир и одну из них, подходящую по санитарным и техническим нормам, предоставили гражданке М. для вселения и заключения договора социального найма жилого помещения. Права женщины-инвалида были восстановлены в полном объёме. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением», — заявила Любовь Скакун.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в калужском регионе срываются сроки переселения жителей из аварийных домов. Зафиксировано массовое невыполнение контрактных обязательств. Во многих муниципалитетах Калужской области не в полной мере реализуется государственная программа по переселению жителей из аварийного и ветхого жилья. В ряде случаев строители просрочили ввод домов в эксплуатацию на срок более года.

До сентября 2017 года в Калужской области обещают расселить порядка 8,5 тысяч человек из более чем 500 аварийных домов, а также построить 180 тысяч квадратных метров нового жилья для людей, проживавших в ветхом жилье.

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Ликвидация ветхого жилья