Лишь миллионный штраф заставил калужких чиновников дать жильё инвалиду

Калуга, , 17:47 — REGNUM Лишь спустя 4 года жительница калужского Козельска, являющаяся инвалидом с детства, смогла добиться от местных властей, чтобы они выполнили решение суда и выделили ей законную квартиру вместо ветхого жилья. Как сообщила 12 июля корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель управления ФССП России по Калужской области Любовь Скакун, ещё в 2013 году истец обратилась в суд с требованием предоставить ей новую жилплощадь. Рассмотрев материалы дела, судья удовлетворил требования женщины и обязал городскую администрацию Козельска предоставить ей благоустроенную квартиру.

Получив на руки судебное решение, козельчанка рассчитывала, что в кратчайшие сроки переедет, однако время шло, а новую квартиру ей не выделяли. Сложившаяся ситуация вынудила инвалида предъявить исполнительный лист в Козельский районный отдел судебных приставов для возбуждения исполнительного производства.

Глава администрации дважды предупреждался об уголовной ответственности, а общая сумма штрафных санкций, включая исполнительский сбор, составила почти 900 тысяч рублей.

«В конце концов администрацией Козельска было подобрано несколько вариантов квартир и одну из них, подходящую по санитарным и техническим нормам, предоставили гражданке М. для вселения и заключения договора социального найма жилого помещения. Права женщины-инвалида были восстановлены в полном объёме. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением», — заявила Любовь Скакун.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в калужском регионе срываются сроки переселения жителей из аварийных домов. Зафиксировано массовое невыполнение контрактных обязательств. Во многих муниципалитетах Калужской области не в полной мере реализуется государственная программа по переселению жителей из аварийного и ветхого жилья. В ряде случаев строители просрочили ввод домов в эксплуатацию на срок более года.

До сентября 2017 года в Калужской области обещают расселить порядка 8,5 тысяч человек из более чем 500 аварийных домов, а также построить 180 тысяч квадратных метров нового жилья для людей, проживавших в ветхом жилье.

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