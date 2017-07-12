Жители пяти псковских деревень просятся в Ленобласть из-за плохих дорог

Гдов, Псковская область, , 17:25 — REGNUM Жители как минимум пяти деревень Гдовского района Псковской области написали обращение в адрес главы региона Андрея Турчака с просьбой передать их населённые пунктв в состав Ленинградской области. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, письмо с подписями около 50 местных жителей опубликовал на официальном сайте псковского губернатора житель Гдовского района Владимир Баранов. По его словам, местные жители готовятся к проведению референдума.

В письме сообщается, что жители деревень Хитово, Мельговщина, Козлов Берег, Кишкино, Доможирка и других, а также члены садоводств, расположенных поблизости, территориально относящиеся к Добручинской волости Гдовского района, могут без проблем добраться добраться до своих населённых пунктов только через город Сланцы Ленинградской области. Через Сланцы ездят и в Гдов, несмотря на крюк в 50 км.

«Там хорошая асфальтированная дорога, которая ежегодно ремонтируется. Она, к сожалению, заканчивается на границе с Псковской областью. Со стороны Гдова дорога практически непроезжая и с «односторонним» движением. Встречным машинам не разъехаться», — пишут жители.

Авторы письма отмечают, что неоднократно обращались за помощью к местным властям. «До чего дошли местные чиновники, что по поводу грейдера мы вынуждены обращаться к губернатору», — говорится в письме. Местные жители просят губернатора Турчака рассмотреть вопрос передачи «нашего заброшенного угла в состав Ленинградской области».

Глава Добручинской волости Гдовского района Сергей Борнусов газете «МК в Пскове» заявил, что, по его мнению, за вступление в Ленобласть агитируют дачники, которые сами не живут в этих деревнях, а приезжают лишь на лето.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с похожей инициативой в апреле 2014 года обращались к президенту России Владимиру Путину жители новгородского посёлка Неболчи и соседних деревень, расположенных в Любытинском районе Новгородской области рядом с границей с Ленинградской областью. Причиной были транспортные проблемы, с которыми столкнулись местные жители после отмены ряда пригородных электричек.

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