В Израиле идут аресты по делу о коррупции при закупке подлодок в Германии

Тель-Авив, , 17:46 — REGNUM Израильская полиция провела серию арестов высокопоставленных чиновников по делу о коррупции при закупке подводных лодок германской постройки, сообщает 12 июля газета Yedioth Ahronoth.

По информации издания, арестованы шесть человек, в числе которых генерал-майор ВМС в запасе Элиэзер Маром и бывший личный юрист премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Давид Шимрон.

Газета уточняет, что Шимрон 10 июля вызывался на допрос и с тех пор находится под домашним арестом.

Сообщается, что Давид Шимрон во время подготовки и заключения контракта на закупку подводных лодок в ФРГ работал ещё и на бизнесмена Мики Ганора, который является главным подозреваемым. Ганор в то время представлял в Израиле интересы немецкого судостроительного концерна ThyssenKrupp. Мики Ганор тоже арестован полицейскими по делу о закупке подлодок.

Генерал-майор ВМС Израиля в запасе Элиэзер Маром был допрошен 11 июля, после чего он также отправился под домашний арест.

Уголовное расследование обстоятельств закупки подлодок в Германии было начато на основании оперативной информации и собранных полицией доказательств, подтверждающих факты коррупции и нарушений закона государственными чиновниками.

Напомним, ранее Израиль заказал постройку в Германии шести подводных лодок проекта Dolphin, ставших самыми дорогостоящими военными кораблями израильского флота. Последняя из них должна быть передана ВМС Израиля в 2018 году, а пятая была получена 12 января 2016 года.

По заявлениям израильских СМИ, цена одной дизель-электрической подводной лодки проекта Dolphin равна почти 500 млн евро. Третью часть общей суммы заказа субсидирует правительство ФРГ. Субмарины проекта Dolphin способны выполнять широкий спектр боевых задач, а в набор их бортового вооружения входит ударное ракетное оружие.

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