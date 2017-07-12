Волгоград: Некомфортно ни жить, ни отдыхать

Волгоград, , 17:04 — REGNUM Город-герой Волгоград попал в список самых некомфортных для проживания городов России. Таковы результаты исследования «Индекс качества городской среды», проведённых Агентством по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) и КБ «Стрелка» среди городов-миллионников, передаёт корреспондент ИА REGNUM 12 июля.

Аутсайдером Волгоград стал по всем пунктам. Так, в исследовании учитывались такие показатели как «Жильё и прилегающее пространство», «Уличная инфраструктура», «Озеленение и водные пространства», «Общественно-деловая инфраструктура», «Социально-досуговая зона» и «Общегородское пространство». В каждом из них анализировались и такие параметры как «Безопасность», «Комфорт», «Разнообразие».

Волгоград суммарно набрал меньше всех — 32%. Самый низший балл (18%) у города — по показателю «Озеленение и водные пространства», это с учётом того, что город стоит на самой длинной в Европе реке — Волге.

Читайте также: Эксперты считают аэропорт Волгограда неудобным для пассажиров

А вот самым удобным для жизни в России городом-миллионником оказалась Москва. Её городская среда была признана самой комфортной. Столица набрала 73% от максимально возможного числа баллов. Это единственный город, чьё состояние оценено как хорошее (выше 70%). Как подчеркнули авторы исследования, в лидерах Москва оказалась потому, что здесь продуманно и целенаправленно занимаются созданием комфортных условий для жителей. Следом за столицей идут Санкт-Петербург (65%) и Казань (51%).

«Вижу для Волгограда только один способ перестать волочиться в самом конце таких рейтингов — отказаться от статуса города-миллионника», — считает политолог, координатор Клуба экспертов Нижнего Поволжья Андрей Серенко.

По его мнению, «во второй лиге российских городов (до 1 млн жителей) Волгоград наверняка сможет занять призовые места».

«Поэтому, вместо того, чтобы тянуть за уши в черту областного центра Городище и Краснослободск, региональным властям надо отделить от Волгограда Красноармейский район и сделать его отдельным муниципальным образованием (южным городом-спутником, вроде Волжского). Правда, в этом случае могут возникнуть проблемы с налоговой базой, но все в руках губернатора: захочет — добавит потом деньжат», — прокомментировал эксперт.

Как поделился с корреспондентом ИА REGNUM житель Москвы, долгое время проживший в Волгограде и на днях приехавший в город-герой по делам фирмы, позитивные перемены в Волгограде за последние годы, действительно, заметны, однако они ощущаются большей частью в центре города. Поездка по окраинам показала, что, по большому счёту, там мало что изменилось.

«Несмотря на то, что я очень люблю Волгоград, пока сомнительно, как он будет с такой серостью и неустроенностью принимать матчи чемпионата мира по футболу в 2018 году», — сказал Дмитрий Беловский.