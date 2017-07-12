В ДНР отремонтировали памятник героям Великой Отечественной войны

Донецк, , 17:43 — REGNUM Сотрудники государственного предприятия «Ритуал» отреставрировали памятник героям Великой Отечественной войны, который находится в прифронтовом Петровском районе Донецка. Об этом сегодня ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства экономического развития (МЭР) ДНР.

«Сотрудники ГП «Ритуал», являющегося подведомственной организацией Минэкономразвития ДНР, завершили ремонтные работы памятника воинам Советской Армии, который находится в Петровском районе Донецка в сквере напротив шахты имени Челюскинцев», — сказали в пресс-службе

Скульптура была установлена на месте, где в годы немецкой оккупации находился концлагерь для военнопленных. По данным МЭР, памятник не ремонтировался около 10 лет, и конструкции постамента постепенно разрушились. Реставрация началась в июне и продлилась менее месяца.

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«По периметру цоколя выполнен ленточный фундамент из железобетона, постамент и колонна обложены шлакоблоком, а внутренняя часть залита бетоном. На все конструкции нанесена декоративная штукатурка с последующей покраской, произведена реставрация фигуры солдата и мемориальной доски. Вокруг памятника обустроена площадка с подходной дорожкой», — перечислили в Минэкономразвития.

Напомним, что Петровский район столицы ДНР является одним из наиболее пострадавших от обстрелов со стороны украинских силовиков. Тут жилые массивы находятся в километре от ближайших позиций ВСУ. За время конфликта большая часть инфраструктуры и жилых домов были повреждены огнем украинских военных.