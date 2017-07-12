В Ярославской области 58 учеников получили 100 баллов на ЕГЭ

Ярославль, , 16:35 — REGNUM В Ярославской области 58 учеников получили 100 баллов по итогам сдачи ЕГЭ в 2017 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Больше всего «стобалльников» — 32 человека — по русскому языку, 2 — по математике, 13 — по информатике, 5 — по обществознанию, 3 — по литературе, 1 — по истории, 2 — по химии. Семь выпускников получили 100 баллов сразу по двум предметам. Всего в государственной итоговой аттестации участвовали 4842 обучающихся, успешно прошли её 99,5%.

Как сообщила директор департамента Ярославской области Ирина Лобода, по русскому языку каждый третий участник ЕГЭ получил 81 балл и более. Почти 90% выпускников справились с работой по математике базового уровня на «хорошо» и «отлично».

В этом году увеличился средний балл по всем предметам по выбору, за исключением географии и немецкого языка. Не преодолели минимум по двум обязательным предметам — математике и русскому языку — 20 человек. Они имеют право пересдать базовый уровень в сентябре.

В основной период аннулированы результаты троих обучающихся: двоих — за наличие справочных материалов и письменных заметок, и один не закончил экзамен вовремя.

В соответствии с порядком проведения государственной итоговой аттестации эти участники не допущены к повторной сдаче ЕГЭ в текущем учебном году.

Итоговая аттестация в 9-х классах шла по четырем предметам: 2 обязательных и 2 по выбору. По всем предметам, за исключением математики, повысился средний балл. В 2017 году государственную итоговую аттестацию проходил 10 821 выпускник 9-х классов. Не получили аттестат об основном общем образовании 462 человека. Повторная сдача экзаменов пройдет в сентябре.

Аннулированы результаты 15 человек: двоих — за наличие справочных материалов, 13 — за наличие мобильного телефона.