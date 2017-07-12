Президент Киргизии: «Не расшибайте лбы в молитвах, а занимайтесь наукой»

Бишкек, , 16:13 — REGNUM «Мы добились того, что 24% бюджета направляется на образование. Это лучший показатель в мире, в других странах на данные цели уходит не более 3% — 4%», — заявил президент Алмазбек Атамбаев, выступая на церемонии вручения наград за вклад в развитие социально-экономического, духовного и интеллектуального потенциала Киргизии.

По его словам, киргизстанские власти постоянно пытаются поднять престиж профессии учителя и их уровень жизни. «За последние пять — шесть лет среднюю заработную плату учителям повысили в четыре раза, хотя крупных предприятий не построено», — добавил глава государства.

Также Алмазбек Атамбаев высказал мнение, что образование играет очень важную роль в становлении и развитии государства.

«Я специально всегда повторяю: час занятия наукой заменяет ночь молитв. Лучше не расшибайте свои лбы в молитвах, посмотрите, как устроена Вселенная, изучите историю, и тогда вы перестанете путать религию и арабскую культуру», — резюмировал президент Киргизии.

ИА REGNUM напоминает, что по информации Госкомиссии по делам религий, на настоящий момент в Киргизии насчитывается 2600 мечетей. За годы независимости их численность выросла в 66 раз. При этом за последние несколько лет уровень религиозности населения вырос в значительной степени.

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В то же время следует отметить, что в республике насчитывается лишь 2218 общеобразовательных школ, рассчитанных на 600 тыс. ученических мест, обучение в которых проходят свыше 1 млн детей. При этом школы испытывают серьезную нехватку опытных педагогов.