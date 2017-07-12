СПЧ: Число заключенных в России заметно упало с начала нулевых

Москва, , 16:03 — REGNUM По сравнению с началом 2000-х годов в России значительно сократилось число заключенных. Об этом заявил член Совета по правам человека при президенте России правозащитник Андрей Бабушкин, передает 13 июля RT.

По словам Бабушкина, в настоящее время в российских тюрьмах находятся 614 тыс. человек. В начале нулевых число заключенных превышало 500 тыс. человек.

«Да, с 2001 года снижается количество заключённых — в начале века их было больше миллиона», — отметил правозащитник.

Бабушкин отметил, что все большее количество осужденных получают условные наказания. Кроме того, к минимуму сведено число несовершеннолетних, которые бы находились под арестом до суда.

Практически не получают реальных сроков заключения люди, совершившие преступления средней степени тяжести. Однако это справедливо для тех, кто впервые привлекается к уголовной ответственности.

Отмечается также, что на сегодняшний день в американских тюрьмах находятся 2,2 млн заключенных.

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