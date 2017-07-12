В Оренбуржье пройдут похороны офицера, погибшего в Сирии

Соль-Илецк, Оренбургская область, , 15:58 — REGNUM В городе Соль-Илецке Оренбургской области 14 июля состоятся похороны военнослужащего российских Вооружённых сил капитана Николая Афанасова. Уроженец Соль-Илецка, он будет предан земле на родине, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации Соль-Илецкого городского округа.

Николай Афанасов погиб 10 июля в сирийской провинции Хама при исполнении служебного долга в результате миномётного обстрела боевиков. Соль-илечанин находился в Сирии в составе аппарата российских военных советников, выполняя задачи обучения личного состава подразделений сирийских сухопутных войск.

Николай Афанасов представлен командованием к государственной награде посмертно.

Губернатор, правительство Оренбургской области, администрация Сорль-Илецкого городского округа выразили свои соболезнования родным и близким в связи с гибелью российского военного советника и офицера:

«Для Оренбуржья гибель нашего земляка — тяжелая, невосполнимая утрата. Горе, постигшее семью, невозможно передать словами. Память о героически погибшем воине всегда будет жить в сердцах оренбуржцев».