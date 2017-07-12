Полонский о планах на будущее: «Перевернуть мир»

Москва, , 15:43 — REGNUM Бизнесмен Сергей Полонский, которого ранее освободили в зале Пресненского суда Москвы, заявил о намерении перевернуть мир. Об этом сообщает в среду, 12 июля, телекомпания НТВ.

«Мне есть много чего сказать, но в ближайшие семь дней меня нет, я принадлежу своей супруге, — сказал Полонский. — На будущее у меня планы перевернуть мир».

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июля Пресненский районный суд Москвы приговорил предпринимателя Сергея Полонского к пяти годам колонии, но освободил в связи с истечением срока давности.

Ранее бизнесмену были предъявлены обвинения по части 4 статьи 159 УК РФ («Хищение чужого имущества с причинением материального ущерба в особо крупном размере»).

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