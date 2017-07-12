«На 10 тысяч человек — по храму»: новая инициатива югорского митрополита

Сургут, Югра, , 15:41 — REGNUM Митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел (Фокин) заявил, что необходимо строить по православному храму на десять тысяч населения. Свое мнение он высказал в ходе визита в Нижневартовск, сообщает портал NV86.ru.

Сейчас в Ханты-Мансийской и Сургутской епархии возводится 21 православный храм, сообщил митрополит Павел в апреле 2017 года на пресс-конференции.

Планируется, что в Нижневартовске в ближайшие годы стартует строительство четырех храмов. А именно, на пересечениях улиц Чапаева — Ленина и Маршала Жукова — Ленина. Появится за улицей Ханты-Мансийской, и еще один культовый объект в планах в районе Казачьей слободы. В старой части Нижневартовска реконструкции подлежит храм Иоанна Предтечи.

Митрополит Павел считает, что «для нынешнего спроса необходимо строить по одному храму на 10 тысяч жителей», передает портал NV86.ru. Учитывая численность населения Нижневартовска в 270,8 тысяч человек, то городу необходимо 28 храмов. На сегодня, согласно данным епархиального сайта, в Нижевартовске действуют два православных храма — Иоанна Предтечи и Рождества Христова. Кроме того, вартовчане отмечают, что в 10 тысяч человек входят люди иных вероисповеданий.

Отметим, что митрополит Павел (Фокин) ранее благословил сбор подписей за запрет производства и проката фильма режиссера Алексея Учителя «Матильда». «Фильм «Матильда» является сознательной антиисторической подделкой, направленной на дискредитацию, глумление и клевету, на формирование вполне определенного ложного образа Российского императора Николая II и членов его семьи», — говорится в письме митрополита Павла Фокина.

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