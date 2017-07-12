Ким Кардашьян заподозрили в пристрастии к кокаину

Вашингтон, , 15:38 — REGNUM Американская телезвезда Ким Кардашьян дала повод для пересудов интернет-пользователей, опубликовав в приложении Snapchat снимок, на котором видны две белые полоски, похожие на дорожки кокаина. Об этом сообщает Mashable.

Внимание пользователей привлек селфи-снимок Кардашьян, на котором позади нее виден темный стол. На столешнице заметны два вытянутых белых пятна.

В сети появились осуждающие комментарии в адрес звезды, что вынудило ее опубликовать специальное видео с объяснением ситуации. Сначала Кардашьян предположила, что в кадр попали остатки сахарной пудры от сладостей, однако позже выяснилось, что светлые пятна — это рисунок мрамора.

Инцидент вызвал многочисленные шутки от одной части пользователей, в то время как другая часть — поклонники звезды — принялись доказывать ее «невиновность».

Как сообщало ИА REGNUM, в июне Ким Кардашьян вошла в число 25 наиболее влиятельных персон в интернете по версии журнала Time. Помимо нее в неранжированный список попали президент США Дональд Трамп, британская писательница Джоан Роулинг, американские певицы Рианна и Кэти Перри, семилетняя жительница сирийского Алеппо Бана Алабед.

Ким Кардашьян получила известность в 2007 году после съемок в реалити-шоу «Семейство Кардашьян». За этим последовали новые сезоны шоу, съемки в сериалах, работа с мужскими журналами. Актриса также представляет известные линии одежды и снимается в рекламе обуви, гигиенических и косметических средств.

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