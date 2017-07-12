Сирийский беженец осужден в Германии за подготовку теракта в Дании

Берлин, , 15:35 — REGNUM Сирийский беженец был осужден судом Германии за попытку совершить террористический акт в Дании, сообщает 12 июля Associated Press.

Арестованный планировал изготовить взрывчатку для осуществления террористического акта на территории Дании.

21-летний преступник, чье имя не называется, был осужден судом Равенсбурга за подготовку теракта. Его приговорили к 6,5 годам лишения свободы.

Мужчина был арестован в ноябре 2016 года при попытке проникнуть в Данию, у него изъяли 17 тыс. спичек, пакет фейерверков, 17 батарей, шесть раций и два кухонных ножа.

По мнению суда, террорист прибыл в Германию в 2015 году, здесь он подвергся влиянию пропаганды, исходящей от «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Преступник сознался в том, что планировал совершить террористический акт в Копенгагене, который привел бы к многочисленным человеческим жертвам.