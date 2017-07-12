Репетиция Военно-морского парада в Петербурге продлит разводку мостов

Санкт-Петербург, , 15:31 — REGNUM Благовещенский, Дворцовый, Троицкий и Литейный мосты через большую Неву в ночь с 14 на 15 июля будут разведены до 6 часов утра в связи с проведением первой репетиции Военно-морского парада в честь Дня ВМФ. Об этом 12 июля сообщил комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Санкт-Петербурга

День Военно-морского флота России в этом году будет отмечаться в воскресенье 30 июля.

Как отмечается, четыре моста через Неву будут разведены в соответствии с графиком проведения тренировок по подготовке к параду.

«Если парадному строю потребуется меньше времени на проведение репетиции, мосты будут наведены механиками СПб ГБУ «Мостотрест» раньше», — оговорились в КРТИ.

Следующие репетиции Военно-морского парада в Петербурге состоятся в ночь на 18 июля и в ночь на 21 июля. Кроме того, планируется проведение дневных репетиций, о времени проведения которых будет сообщено дополнительно.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кронштадте в День ВМФ также активно идет подготовка к проведению Главного Военно-морского парада. Он впервые пройдет сразу и в акватории Петербурга, и в городе военных моряков Кронштадте, где находится Ленинградская военно-морская база Балтийского флота.

Добавим также, что в воздушном пространстве над Петербургом 11−12 июля идут репетиции воздушной части парада. Пролеты истребителей, бомбардировщиков и транспортных самолетов обращают на себя внимание горожан и гостей Северной столицы.