Мадонна и президент Малави открыли детскую больницу на 50 мест

Блантайр, Малави, , 15:27 — REGNUM Торжественное открытие детской больницы на 50 мест в Малави провела американская певица Мадонна, сообщает 12 июля The New Age.

«Стоя рядом с президентом [Малави] Питером Мутарикой, она открыла мемориальную доску в честь завершения строительства больницы на 50 мест в Блантайре — втором городе Малави», — говорится в сообщении.

Уточняется, что певица привезла на открытие детской больницы своих четверых приемных малавийских детей.

«Строительство института детской хирургии и интенсивной терапии «Мерси Джеймса», названного в честь одного из ее детей, заняло два года», — говорится в сообщении.

Отметим, что 58-летняя Мадонна в начале 2017 года удочерила двух четырехлетних близняшек Эстер и Стеллу из детского дома в Малави, который в течение нескольких лет она постоянно посещала. У нее уже усыновленные дети — два 11-летних мальчика из Малави (Мерси Джеймс и Дэвид Банду). В 2006 году Мадонна основала благотворительную организацию Raising Malawi, которая занимается проблемой нищеты и правами детей в Малави.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце января 2017 года Мадонна опровергла слухи о том, что она якобы намерена еще усыновить детей из Малави. В эту страну она приехала не для усыновления, а для проверки работы детской больницы в Блантайре.

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