В Балтийске прошла первая репетиция Дня ВМФ с участием 15 боевых кораблей

Балтийск, Калининградская область, , 15:29 — REGNUM В акватории Калининградского морского канала прошла первая репетиция военно-морского парада, посвященная Дню ВМФ. Об этом 12 июля сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

Репетиция прошла под руководством командира Балтийской военно-морской базы контр-адмирала Александра Щербицкого.

«В ней приняли участие свыше 15 боевых кораблей и судов обеспечения Балтийского флота, а также около 500 военнослужащих Балтийского флота», — сообщили в министерстве.

«В ходе репетиции отработали дистанцию между кораблями, согласовали время на выполнение каждого упражнения, внесли коррективы в план проведения праздника с учетом реальной обстановки», — добавили в пресс-службе.

Напомним, в течение июля будут проведены общие тренировки морского парада. 28 июля пройдет генеральная репетиция мероприятия, а 30 июля пройдет сам праздник.

Всего в репетициях Балтийского флота примут участие около 30 боевых кораблей и судов обеспечения.

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Как сообщало ИА REGNUM, 4 июля на Балтийском флоте началась подготовка к проведению праздника в честь Дня ВМФ. В параде примут участие свыше 30 боевых кораблей, среди них — эсминец «Настойчивый», корвет «Сообразительный», малый ракетный корабль «Зеленый Дол», ракетный катер «Кузнецк», базовый тральщик «Леонид Соболев», корабль «Калмыкия» и пограничный сторожевой корабль «Минск».

В Кронштадте также идет подготовка к проведению Главного Военно-морского парада. Специально для парада на Большой Кронштадтский рейд прибыл отряд кораблей Балтийского флота, среди которых большие десантные корабли «Александр Шабалин» и «Минск», ракетные катера «Димитровград» и «Чувашия», а также морские и рейдовые буксиры, суда обеспечения.

Также в параде примут участие корветы «Стойкий» и «Сообразительный», малые ракетные корабли «Серпухов» и «Гейзер», морской тральщик «Александр Обухов», базовый тральщик «БТ-115», фрегат «Адмирал Макаров» и другие.

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