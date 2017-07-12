В Гамбурге феминистки пытались сорвать концерт Вуди Аллена

Гамбург, Германия, , 15:23 — REGNUM Голые феминистки выбежали на сцену Эльбской филармонии в Гамбурге, где выступали американский режиссер Вуди Аллен и представители джазового оркестра. Об этом сообщает телеканал Life.ru.

«Две женщины ворвались на сцену посреди выступления, — говорится в сообщении. — Их грудь и спины были исписаны обвинениями в адрес режиссера в предполагаемом жестоком обращении с детьми».

Молодые девушки, выбежавшие на сцену, скандировали лозунги против сексуального насилия.

Вуди Аллен — известный режиссер, продюсер и обладатель четырех «Оскаров». Считается создателем жанра «интеллектуальной комедии».