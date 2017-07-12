В вишневой столице Тамбовщины пройдёт фольклорный праздник

Тамбов, , 15:23 — REGNUM В райцентре Тамбовской области во второй раз пройдет летний фестиваль фольклора и народных промыслов «Вишневый сад». Он состоится 14 июля в Уварово, сообщили ИА REGNUM в областном управлении пресс-службы и информации.

Фестиваль включает фольклорные выступления, исторические реконструкции, гастрономический блок, конкурсы, мастер-классы, игры. Время проведения праздника выбрано не случайно: в середине июля в Уварово созревают вишневые плоды. Гостей ждут песни и танцы, обряды и старинные игры, ярмарки и мастер-классы по приготовлению вишневого варенья и кулинарных изделий с вишней, а также конкурсы на лучший костюм.

Впервые фестиваль, посвященный символу города Уварово — вишне, провели в прошлом году. Праздник вызвал интерес не только горожан, но и туристов из других территорий. В этом году организаторы ожидают на фестивале еще больше гостей. На туристской выставке «Интурмаркет» экспозиция, посвящённая уваровскому фестивалю «Вишнёвый сад», вызвала большой интерес у посетителей. К тому же тема фольклора, русской старины и гастрономии сегодня очень привлекательна для туристов.

«Вишневый сад» — хоть и молодой фестиваль, но его уже можно назвать одним из успешных проектов в сфере событийного туризма. Развитию этого направления сегодня уделяется много внимания и на федеральном уровне. По мнению президента РФ Владимира Путина, именно внутренний событийный туризм может приносить ощутимые бюджетные доходы и служить «катализатором социально-экономического развития территорий». Губернатор Тамбовской области Александр считает, что большой потенциал есть и у региона», — говорят областные власти.

Во время проведения фестиваля главная улица города превратится в огромную площадку, на которой будут выступать различные фольклорные коллективы, будут проводить обряды и старинные игры. Гости фестиваля смогут ознакомиться с музейными экспозициями, экспонатами которых станут предметы обихода, быта, народные костюмы. Будут проходить мастер-классы по приготовлению вишневого варенья, ярмарка-продажа кулинарных изделий с вишней.

Ярким моментом фестиваля станут конкурсы «Барышня Вишенка» и «Сударыня Вишня», по итогам которых выберут лучшие детские и взрослые костюмы с вишневой тематикой. В программу включены популярные сейчас квесты, гости фестиваля могут быть не только зрителями, но и непосредственными участниками действа. Баллы, заработанные в игре, можно будет обменять на призы. А завершит праздник красочный фейерверк «Вишневый БУМ».