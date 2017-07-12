Протест дольщиков Красноярска: «Без правоохранительных органов не обойтись»

Красноярск, , 14:51 — REGNUM Власти Красноярска назвали ситуацию с дольщиками с улицы Грунтовой, 28а сложной, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Сегодня, 12 июля, стало известно, что отчаявшиеся дольщики в знак протеста разбили палаточный лагерь около недостроев на Грунтовой. Они намерены жить в палатках, «пока чиновники не разработают конкретный план по достройке дома».

«Практически решение определенное принято по Ботанической, дом введён в эксплуатацию, но на Грунтовой, конечно, ситуация намного сложнее. На сегодняшний день я знаю, что рабочая группа, которая уже сегодня работает под руководством зампредседателя краевого правительства Юрия Лапшина, находит определённые пути решения по этой ситуации. Но скажу прямо, если я сейчас скажу, что вопрос решён, это неправильно, но пути решения изыскиваются», — сказал первый заместитель главы Красноярска, руководитель департамента городского хозяйства Игорь Титенков.

«Не секрет, что правоохранительные органы этой темой активно занимаются. И я думаю, что здесь без твёрдой оценки правоохранительных органов нам не обойтись», — подытожил Титенков.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в настоящее время, по информации краевого правительства, к «проблемным» многоквартирным домам отнесено восемь объектов в Красноярске. В реестр пострадавших граждан включен 341 человек.

Что касается дольщиков компании «СибСтройИнвест», которые возвели палаточный городок на улице Грунтовой, 28а, в акции протеста участвуют порядка 15 человек. Они намерены жить в палатках, пока чиновники не разработают конкретный план по достройке дома. В первый день в акции протеста участвовало примерно 15 человек. Один из дольщиков сообщил, что его проблема с жильём не может решиться уже 10 лет. Поэтому 11 июля он объявил голодовку.

В краевом Заксобрании ранее сообщили, что в рамках правительственного часа отдельно обсудили «сложную ситуацию», складывающуюся по дому Грунтовой. Уточнялось, что идут судебные процессы, а степень готовности здания оценивается как высокая.

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