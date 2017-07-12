Рамзан Кадыров помог деньгами на ремонт Соборной мечети в Севастополе

Севастополь, , 14:47 — REGNUM В Севастополе отремонтирована старинная Соборная мечеть. Ремонт помог произвести глава Чечни Рамзан Кадыров. Он выделил на восстановление крыши храма и новую тротуарную плитку один миллион рублей. Об этом рассказал председатель Севастопольской мусульманской общины «Мюневвер» Энвер Ресульев.

«У нас была духовная школа-медресе. В классах уже текла крыша, была острая необходимость ее заменить. Мне посоветовали обратиться к Рамзану Кадырову. Сказали, что он очень верующий человек и может помочь», — приводит слова Ресульева портал ForPost.

Чеченский лидер почти сразу же откликнулся на просьбу. Он прислал своего представителя, который ознакомился с ситуацией на месте, после чего были выделены деньги.

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Отреставрированная Соборная мечеть в городе Севастополе является памятником архитектуры. Она была возведена в 1909—1914 годах по проекту городского архитектора Севастополя Александра Вейзена.

Напомним, в апреле 2014 года в Крыму побывала чеченская делегация под руководством главы города Грозного Заура Хизриева. При встрече с ним представители мусульманской общины обратились с просьбой о помощи в ремонте мечети.

В ответ было принято решение удовлетворить это пожелание, а также подарить городу-герою Севастополю новую красивую и вместительную мечеть. Ее финансирование взял на себя Региональный общественный фонд имени первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова.

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