Валерий Фадеев: граждане ждут от Общественной палаты защиты своих прав

Москва, , 14:40 — REGNUM Граждане ждут от Общественной палаты защиты своих прав», и речь идет не только о политических правах, считает секретарь ОП РФ, журналист и общественный деятель Валерий Фадеев.

«Мы будем концентрироваться на других базовых правах — на труд, на жилище, на медицинское обслуживание. Мы будем концентрироваться на праве человека на достойную жизнь», подчеркнул Валерий Фадеев в ходе пресс — конференции, прошедшей в Москве.

Бедность многодетных семей, сельского населения, отсутствие во многих городах службы занятости, закрытие школ и банковских отделений в деревнях и городах с небольшим населением, отсутствие там медпунктов, недоступность приобрести жилье для большинства россиян станут предметом пристального внимания Общественной палаты.

«Тема бедности, разложенная на составляющие, должна стать одним из приоритетов работы палаты», — подчеркнул Валерий Фадеев.

Еще один пример, который привел секретарь Общественной палаты — доступность ипотеки. По словам Фадеева, только 10% россиян могут приобрести жилье по ипотеке, поэтому необходима программа, которая позволила бы снизить цену приобретаемого на таких условиях жилья. По его словам, общественники обсуждают этот вопрос, в том числе находятся по нему «в контакте с правительством».

В свою очередь, председатель комиссии по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО Елена Тополева-Солдунова отметила, что некоммерческие организации, получающие президентские гранты, будут отчитываться о проделанной работе на площадке ОП РФ или региональных общественных палат.

«Мы совсем недавно договорились с Фондом президентских грантов о том, чтобы те НКО, которые получают президентские гранты, представляли свои отчеты, публично отчитывались на площадке Общественной палаты России, если это федеральные проекты, или на площадках региональных общественных палат, если это региональные проекты», — подчеркнула Елена Тополева-Солдунова.

«Все поддерживают это начинание, и мы будем думать, как лучше этот процесс организовать. Я думаю, что это точно будет содействовать большей прозрачности, в том числе процесса распределения президентских грантов, и понятности, что же делают НКО на эти средства», — добавила она.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, новый состав Общественной палаты РФ формировался в три этапа: 40 человек были утверждены указом президента 20 марта, 84 — делегированы общественными палатами субъектов федерации, еще 43 члена были отобраны из 403 кандидатов от НКО путем голосования. Первое пленарное заседание членов шестого созыва Общественной палаты состоялось в июне.

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