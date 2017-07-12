Без права пересдачи в 2017 году: От ЕГЭ отстранили 7 пермяков

Пермь, , 14:37 — REGNUM В Пермском каре от единого госэкзамена отстранили семь человек. За нарушения их удалили с пунктов проведения ЕГЭ без права пересдачи экзамена в 2017 году, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом Минобре.

В двух случаях выпускники пронесли в аудиторию телефон, четверо — шпаргалки, один вынес экзаменационные материалы из аудитории. Два факта зафиксированы во время досрочного периода сдачи ЕГЭ: на экзамены по английскому языку и физике выпускники прошлых лет пронесли запрещённые справочные материалы.

Стоит отметить, что в 2016 году отмечено четыре нарушения: три — с телефоном и одно — со шпаргалкой.

По данным региоанльного министерства образования, не смотря на то, что 47 выпускников получили неудовлетворительный результат по одному из обязательных предметов, в целом экзамен в 2017 году прошёл успешно. Средний балл, который показали ребята по большинству предметов, повысился, стабильным остались результаты экзамена по русскому языку.

Средний балл в Пермском крае по русскому и английскому языку остается стабильным по сравнению с 2016 годом: русский — 71 балл, английский — 72 балла. Повысился средний балл по математике, физике, химии, биологии, истории, географии, информатике.

По русскому языку 103 человека получили высшую оценку — 100 баллов, по математике — три человека, по физике — двое, по химии — четверо. Всего в этом году 143 выпускника набрали по 100 баллов по одному из предметов. Число не справившихся с экзаменом учеников по всем предметам снизилось по сравнению с 2016 годом.

Добавим, в 2017 году в Пермском крае единый госэкзамен сдавало более 11,7 тыс. человек, из них 882 человека — выпускники прошлых лет. На территории региона работало 100 пунктов приема экзамена. На базе Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета был организован центр онлайн-наблюдения за экзаменом. 115 студентов наблюдали более 3,8 тыс. аудиторий на протяжении всего времени сдачи ЕГЭ. Во всех пунктах приема экзамена организовывалось подавление сотовой связи и видеонаблюдение.