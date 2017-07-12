Госдума разрешает не продавать билеты авиадебоширам

Москва, , 14:36 — REGNUM Законопроект, позволяющий авиакомпаниям не продавать билет авиадебоширам, Госдума приняла в пером чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 12 июля. Поправки вносятся в Гражданский кодекс.

Предлагается в случаях, предусмотренных Воздушным кодексом РФ, разрешить перевозчику или лицу, уполномоченному перевозчиком на заключение договора воздушной перевозки пассажира, отказывать в заключении договора воздушной перевозки пассажира в целях защиты прав и законных интересов лиц и организаций.

«Происходит корреспонденция норм, чтобы законодательство работало в системе», — отметил глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

По информации, предоставленной крупнейшими авиакомпаниями, за последнее десятилетие ими было зафиксировано более 3 тыс. нарушений правил поведения на борту воздушного судна, в том числе грубых нарушений вплоть до нападения и физического воздействия на бортпроводников и других пассажиров. При этом все перевозчики отмечают тенденцию к росту числа случаев агрессивного поведения пассажиров на борту самолета, а также вынужденных посадок, причиной которых являлись случаи опасного поведения так называемых деструктивных пассажиров.

Ранее Госдума приняла во втором чтении поправки в Воздушный кодекс, предусматривающие создание реестра лиц, воздушная перевозка которых ограничена, за совершение ими прежде серьезного правонарушения на борту воздушного судна, создавшего угрозу безопасности полета воздушного судна, жизни или здоровью других лиц либо повлекшего причинение вреда жизни или здоровью других лиц.