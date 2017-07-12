Петр Толстой пресек домыслы вокруг штрафов за ложь в соцсетях

Москва, , 14:28 — REGNUM Вице-спикер Госдумы Петр Толстой («Единая Россия») опроверг сообщения о том, что за отказ удалить ложную информацию будут штрафовать пользователей соцсетей.

«Хочу пресечь распространяемые в социальных сетях и отдельных СМИ домыслы относительно инициативы моих коллег Сергея Боярского и Андрея Альшевских о введении штрафов для операторов социальных сетей за отказ удалять неправомерную и порочащую кого-либо информацию, разжигающую национальную и религиозную рознь, пропагандирующую войну. Еще раз подчеркиваю, штрафы предлагается ввести для операторов социальных сетей, а не для пользователей», — отметил Толстой.

По его словам, пакет законопроектов призван защитить пользователей и упростить процедуру подачи жалобы на неправомерный и оскорбительный контент.

«Таким образом, теперь ответственность, например, за разжигание национальной розни будут нести не только администраторы конкретных групп или сообществ, но и операторы соцсети, которые зачастую закрывают глаза на подобный контент и делают вид, что ничего не произошло. Примеров достаточно (посты и целые сообщества, призывающие убивать людей по национальному признаку, сжигать людей за политические взгляды и так далее)», — написал парламентарий в соцсети.

В Германии давно поняли, что «любую социальную сеть легко можно превратить в экстремистскую помойку, куда будет сливаться все, что только можно, особенно если хозяева соцсети не несут никакой ответственности за это», — напомнил он.

Внесенным в Госдуму законопроектом предлагается крупным операторам соцсетей «создать круглосуточно работающий административный орган, по сути, оператора сотовой сети, для того чтобы любой желающий мог пожаловаться туда на противоправную или порочащую честь и достоинство информацию, которую должны будут заблокировать в течение суток». Также предполагаются штрафы — до 50 млн рублей для администраторов соцсетей, которые нарушают требования законодательства и своевременно не блокируют порочащие сведения и противоправный контент. Штрафы составят на граждан — от 3 млн до 5 млн рублей, на юрлиц от 30 млн до 50 млн рублей.

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