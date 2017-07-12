Колумбия надеется уничтожить посадки коки с окончанием конфликта с FARC-EP

Богота, , 14:27 — REGNUM Вице-президент Колумбии Оскар Наранхо 11 июля заявил, что в настоящее время страна после подписания мира с леворадикальной группировкой Революционные вооруженные силы Колумбии (FARC-EP) надеется «навсегда» избавиться от коки, сообщает ИА EFE.

Реагируя на новости о возможном расширении площадей посадок незаконных культур в стране, Наранхо сообщил журналистам, что правительство признает, что проблема есть, однако делает на ней акцент и «действует самым решительным образом».

«Мы не будем бороться с цифрами, мы будем противостоять наркоторговцам», — заявил Наранхо.

Наранхо считает, что уничтожение 100 тыс. гектаров посадок коки «будет иметь решающее значение не только в плане перелома тенденции роста, зарегистрированного за последние два года, но также позволит вернуться к историческому минимуму».

«Кроме того, мы берем на себя обязательство, теперь без конфликта с FARC, не просто уничтожать гектары с их последующим пересевом, но мы на самом деле уничтожить их навсегда», — добавил он, ссылаясь на мирное соглашение, достигнутое в ноябре 2016 года между партизанами и правительством.

Напомним, по данным Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности культивирование коки в Колумбии удвоилось за последние два года, площади посадок возросли до 96 тыс. гектаров в 2015 году после нескольких лет спада.

По данным правительства США, культивирование коки в Колумбии выросло на 18% в 2016 году, достигнув рекордных 188 тыс. га, посаженных с потенциальным производством кокаина 710 метрических тонн.

В 2017 году правительство Колумбии поставило перед собой задачу принудительно уничтожить 50 тыс. гектаров и произвести замену на легальные культуры еще 50 тыс. га коки путем добровольных соглашений с общинами.

Колумбийское правительство приостановило в мае 2015 воздушное опрыскивание плантаций коки глифосатом, мощным химическим гербицидом, используемым для уничтожения незаконных посевов, после решения Конституционного суда о проведении исследований о возможных последствиях влияния гербицида на здоровье человека.