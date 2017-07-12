«Окна жизни» или иллюзия спасения? В Воронеже просят установить беби-боксы

Воронеж, , 14:19 — REGNUM Петиция об установке беби-боксов в Воронеже появилась на платформе петиций 12 июля. Автором обращения, которое планируется направить в адрес губернатора Алексея Гордеева, Уполномоченного по правам ребенка в Воронежской области Ирины Поповой, главы облздрава Александра Щукина и главы ГУ МВД по Воронежской области Александра Сысоева, стал руководитель поискового отряда «Поиск пропавших детей в Воронежской области», частный детектив Валентин Харламов. Петицию на данный момент подписали почти 200 человек.

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Поводом к тому, чтобы в очередной раз поднять вопрос об установке ящиков для детей — а именно таков буквальный перевод словосочетания, — стало обнаружение тела новорожденного малыша в мусорном контейнере рядом с жилыми домами на улице Владимира Невского в Коминтерновском районе Воронежа. Пока следователи не называют причину смерти ребенка — проводится проверка, ведется розыск матери новорожденного.

Между тем, по заявлению активиста, «каждый год в Воронежской области находят трупы младенцев от которых, по разным причинам избавляются матери. И это только те преступления, которые удаётся выявить. Сколько таких преступлений остаются латентными (скрытыми) — никому не известно. Ежегодно в Воронежской области десятки младенцев подбрасывают в коробках и корзинах в людных местах, в результате чего жизнь новорожденных оказываются под угрозой, особенно в холода».

Именно беби-боксы, уверен активист, могут решить эту проблему:

«Мы, подписавшие эту петицию, обращаемся к губернатору, руководству ГУВД и Департамента здравоохранения, уполномоченной по правам ребенка Воронежской области. Хватит конференций и круглых столов, установите беби-бокс в Воронеже. Давайте что-то делать. Сколько еще должно погибнуть детей?» — вопрошает общественник.

Впрочем, роль беби-боксов в деле спасения детей пока не находит подтверждения. Первый беби-бокс появился в Сочи в 2011 году. В соседней с Воронежской Курской области беби-бокс открыли в 2012 году, впервые им воспользовались лишь в 2015 году, а во второй раз — в начале 2017 года. Причем девочку, которая оказалась в «ящике» в январе этого года, положила туда мать после ссоры с супругом, а потом передумала и решила забрать ребенка. Между тем, констатируют правоохранители, наличие бэби-боксов никак не влияет на статистику по убитым или брошенным (а оставить беспомощного малыша на улице равносильно убийству): детей продолжают убивать, выбрасывать, как мусор. Противники же беби-боксов настаивают: они не только не полезны, но и опасны.

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В 2012 году — именно тогда, когда в регионах России начали активно открывать беби-боксы — к запрету их использования в Европе призвал Комитет ООН по правам ребенка: представитель комитета в интервью BBC назвал эту практику «атавизмом», «ложным посланием» о праве на отказ от детей.

В 2016 году о запрете беби-боксов заговорили и в России — с такой законодательной инициативой выступила сенатор Елена Мизулина, которая настаивала на штрафах за организацию «анонимного оставления новорожденных детей» до 5 млн рублей. Запрет «детских ящиков» поддержала и глава Минздрава Вероника Скворцова, которая отметила, что «негативы и риски перевешивают позитив». Однако комитет Госдумы по вопросам семьи рекомендовал нижней палате парламента отклонить этот законопроект.

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Ответственность за беби-боксы перекладывают на регионы

Вместе с тем на рассмотрении Госдумы также находится законопроект, который предлагает предоставить субъектам РФ право самостоятельно определять необходимость создания на территории региона мест для анонимного оставления ребенка, а также их количество, местоположение и порядок их установки. При этом регион может не принимать соответствующий закон, что не позволит создавать места для анонимного оставления ребенка на его территории. Однако пока в законодательстве этот вопрос никак не регулируется.