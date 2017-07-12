Кержаков оправдался за фото с лососем с помощью щуки

Санкт-Петербург, , 14:07 — REGNUM Футболист ФК «Зенит» Александр Кержаков выступил с оправданиями за фото с редким лососем, который якобы выловил в Онежском озере. Выяснилось, что спортсмен сфотографировался с чужой добычей, а сам сумел поймать лишь щуку. Об этом он сообщил через Instagram, опубликовав новый снимок.

«Единственная рыба, которую я выловил в Онежском озере, была эта красавица. Может, это многих разочарует, но это факт», — утверждает Кержаков.

Он заявил, что был не осведомлен о запрете отлова лосося в Онежском озере до рыбалки, но реакция общественности и журналистов так его поразила, что он решил возместить ущерб, нанесенный своими товарищами.

«О том, что лосось запрещен к вылову в Онеге, я узнал только из интернета, и, естественно, не сделал бы фото с этой редкой рыбой. Глядя на то, какой резонанс в стране вызвала моя публикация, я в ближайшее время приеду в Карелию и выпущу несколько тысяч мальков лосося в Онежское озеро. Также мне бы хотелось, чтобы ко мне присоединились те, кто борется за сохранение этого редкого вида рыбы! Я своими глазами увижу, сколько людей у нас в стране не только пишут и говорят об этой проблеме, но и своим примером могут показать это всем остальным !» — отреагировал футболист на поток критики.

Время и место выпуска мальков он сообщит позднее. Предыдущее фото с лососем Кержаков убирать отказался, чтобы все знали, как выглядит дикий лосось, и что ловить его в Онежском озере запрещено.

Болельщики поддержали нападающего, попросили его «сдержать слово», сочтя, что он «достойно вышел из ситуации». Они также выразили недоумение бурной реакцией на «лососевый скандал» в медиапространстве. «СМИ уже до смешного дошли… Обвиняют так сильно, будто ты совершил массовое убийство», — рассуждает begemotik395.

Ранее СМИ сообщили, что Кержаков может быть оштрафован за незаконную рыбную ловлю, так как, если озерный лосось был пойман в Карелии или Вологодской области, то по статье 8.37 КоАП РФ (Нарушение правил добычи водных биологических ресурсов) наказывается административным штрафом от 2 до 5 тыс. рублей с конфискацией судна и других орудий ловли.

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