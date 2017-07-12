Забвение настоящих героев стало визитной карточкой современного Крыма

Симферополь, , 14:05 — REGNUM Незаслуженное забвение настоящих героев «крымской весны» стало визитной карточкой нынешнего Крыма, и Руслан Казаков, погибший при спасении раненого товарища — не исключение. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил директор Крымского института стратегических исследований Ринат Шаймарданов.

«Складывается впечатление, что крымские власти всячески избегают любого поимённого упоминания героев «крымской весны». Памятники «вежливым людям», самообороне и так далее — это памятники обезличенные, памятники-символы — но никак не памятники конкретным людям, проявившим героизм в тот сложный период. Почему так происходит? Наверное, в том числе и потому, что многие находящиеся сегодня при власти люди, присвоившие себе лавры героев «крымской весны», на самом деле никакими героями не были — и поэтому ни в коем случае не заинтересованы в сохранении памяти о примерах истинного героизма простых людей», — отметил эксперт.

Он считает, что как минимум, мемориальной доски и установки бюстов в Крыму Руслан Казаков безоговорочно достоин.

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Напомним, 18 марта 2014 года в день официального принятия полуострова в состав Российской Федерации, на окраине Симферополя, по версии прокуратуры, 33-летний волгоградский казак Руслан Казаков, прибывший на полуострове для обеспечения охраны порядка на референдуме, был убит неизвестным снайпером. В районе медицинских складов на улице Кубанская началась перестрелка, сослуживец Казакова был ранен в ногу. Увидев раненого товарища, он бросился на помощь, но сам был смертельно ранен.

Весной 2014 года президент РФ Владимир Путин посмертно наградил Руслана Казакова орденом Мужества. Позже его семье вручили медаль «За возвращение». Ряд общественных организаций неоднократно обращались с просьбой присвоить Руслану Казакову звание Героя России, однако этого до сих пор не произошло.