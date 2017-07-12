За полгода от укусов животных в Ленобласти пострадали 1288 человек

Санкт-Петербург, , 14:04 — REGNUM За январь-июнь 2017 года от укусов животных в Ленинградской области пострадали 1288 человек, в том числе 391 ребенок до 17 лет (30,4% от общего числа пострадавших). Чаще всего укушенные обращаются в медучреждения в семи районах области. Об этом сегодня, 12 июля, ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

В надзорном ведомстве отмечают, что этот показатель в 1,2 раза меньше, чем за аналогичный период 2016 года, когда с января по июнь животные покусали 1527 человек, включая 426 детей.

Показатель обращаемости пострадавших от укусов животных, в расчете на 100 тыс. населения, за 6 месяцев текущего года снизился на 15,8% и составил 75,3 против 89,4 в 2016 году, что на 15,8% ниже средних многолетних показателей (89,43). Показатель обращаемости детей до 17 лет на 100 тыс. населения снизился на 10,6% и составил 139,7 против 156,2 в 2016 году, что на 19,9% ниже средних многолетних показателей.

Выше областного показателя обращаемость лиц, пострадавших от укусов животных, зафиксирована в семи районах области: Подпорожском (165,5), Тихвинском (152,8), Киришском (141,8), Бокситогорском (130,0), Приозерском (111,8), Кингисеппском (110,0) и Сланцевском (98,63) районах.

От укусов диких животных пострадали 15 человек, в том числе 4 детей до 17 лет. Удельный вес пострадавших от укусов диких животных составил 1,16% (в 2016 году — 0,59%).

«В Ленинградской области в 2017 году сохраняется благополучная эпидемиологическая и эпизоотическая ситуация по бешенству, случаи заболеваний среди людей и животных с 1987 года не регистрируются», — подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Вместе с тем, специалисты подчеркивают, что остается угроза заноса возбудителя с сопредельных территорий (Псковской, Новгородской и Вологодской областей), а также возникновения эпизоотии бешенства среди животных с последующим заражением людей.

Ежегодно в медицинские организации Ленобласти с травмами, нанесёнными животными, обращается около 3 тыс. человек.