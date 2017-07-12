Медведев отметил значение журналистики в эпоху «грязных технологий»

Москва, , 13:48 — REGNUM Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в приветственном слове гостям и участникам XIX Всемирного конгресса русской прессы отметил важность объективной и непредвзятой позиции русскоязычных СМИ.

По его словам, от этого зависит, как люди будут относиться к России. Медведев также обратил внимание участников конгресса на то, что русскоязычные издания зачастую остаются «единственной связью с Родиной для наших соотечественников за рубежом».

«В современных внешнеполитических условиях, когда используются грязные информационные технологии, а корреспонденты и репортеры становятся жертвами настоящей войны при освещении событий в горячих точках, журналистика приобретает особое значение», — подчеркнул Медведев.

Также глава правительства добавил, что все участники форума представляют собой «яркий многонациональный и многогранный русскоговорящий мир», который объединяет «всех, кто любит Россию и ее культуру, сохраняет с ней простые человеческие связи».

Благодаря русскоязычным СМИ, 300 млн человек за рубежом сохраняют свою идентичность и участвуют в жизни России.

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