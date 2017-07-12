Луганский вуз будет удаленно обучать жителей украинской части Донбасса

Луганск, , 14:04 — REGNUM Исполняющий обязанности проректора по научно-педагогической работе Луганского национального университета имени Шевченко Елена Дятлова 12 июля рассказала, что в рамках реализации гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса предлагается абитуриентам с подконтрольных Киеву территорий получить образование по 12 направлениям подготовки методом дистанционного обучения.

«Работая последние три года в условиях образовательных трансформаций, Луганскому национальному университету имени Шевченко удалось не просто выстроить образовательный процесс в соответствии с новыми образовательными стандартами, эффективно организовать учебный процесс, но и стать более гибкими, универсальными и академически мобильными. Это дает возможность университету предоставлять образовательные услуги не только учащимся ЛНР, но и гражданам других государств с учетом требований разных уровней, форм и специфики обучения. Это обеспечивает возможность и готовность университета выполнять Гуманитарную программу по воссоединению народа Донбасса в части оказания образовательных услуг», — отметила Дятлова.

И.о. проректора подчеркнула, что в ЛНУ выстроена система получения образования с применением информационно-телекоммуникационных сетей, а также система получения образования с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий по 12 направлениям подготовки.

В частности, это направления «Социальная работа», «Филология. Русский язык и литература», «Филология. Язык и литература (английский)», «Филология. Язык и литература (английский и немецкий)», «Документоведение и архивоведение», «Прикладная информатика», «Экономика. Финансы и кредит», «Экономика. Прикладная статистика», «Менеджмент. Маркетинг», «Менеджмент», «Педагогическое образование. Начальное образование», «Педагогическое образование. Дошкольное образование».

«Вся информация о возможностях получения дистанционного образования в рамках гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса доступна, ее можно получить на официальном сайте Луганского национального университета имени Шевченко, где на двух языках — русском и украинском — дана полная информация для абитуриентов о правилах поступления в университет», — добавила она.

Кроме того, проректор по научно-педагогической работе ЛНУ Юрий Филиппов проинформировал, что Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко за две с половиной недели вступительной кампании принял 71 заявление от абитуриентов из подконтрольных Киеву районов Донбасса.

«Среди общего количества абитуриентов есть и абитуриенты из районов Донбасса, временно подконтрольных Украине. Их на сегодняшний день 71 человек», — отметил Филиппов. Читайте также: «50% вузов ДНР переполнены молодёжью с Украины«

Ответственный секретарь приемной комиссии ЛНУ Ирина Хорошевская уточнила, что документы в университет подали абитуриенты из Северодонецка, Лисичанска, Рубежного; Кременского, Беловодского, Марковского, Меловского, Новоайдарского, Новопсковского, Сватовского, Старобельского, Троицкого, Станично-Луганского районов, а также с подконтрольных Киеву территорий ДНР и абитуриенты с территории Украины.

«Как показывает статистика приема, абитуриенты из районов Донбасса, временно подконтрольных Украине, заинтересованы в направлениях подготовки педагогического, спортивного, экономического профилей подготовки», — подчеркнула Хорошевская.

Более того, проректор Юрий Филиппов рассказал, что более 2,8 тыс. абитуриентов за две с половиной недели вступительной кампании подали документы на обучение в ЛНУ имени Тараса Шевченко в 2017—2018 учебном году.

«Из года в год наш вуз усиливает свои лидерские позиции в Республике в сфере образования, науки и культуры. Как подтверждение этому я хочу сказать, что в прошлом году мы набрали более пяти тысяч студентов по всем уровням профессионального образования и формам обучения. Вступительная кампания, которая у нас проводится с 26 июня этого года, уже дала положительные результаты. В наш вуз уже подано 2820 заявлений», — сказал Филиппов.

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Он уточнил, что на очную форму обучения по образовательно-квалификационному уровню «бакалавр» абитуриенты подали 1654 заявления, на заочную форму — 246 заявлений. В магистратуру на очную форму подано 770 заявлений и 150 — на заочную.

Также ответственный секретарь приемной комиссии ЛНУ Ирина Хорошевская сообщила, что Луганский национальный университет с нового 2017−2018 учебного года вводит 15 новых направлений и профилей подготовки специалистов.

«Наш университет готовит специалистов по очной и заочной формам обучения по различным направлениям подготовки филологического, экономического, технического и, естественно, педагогического профилей. В этом году у нас ведется набор на ряд новых направлений и профилей подготовки», — отметила секретарь.

В частности, это «Филология (итальянский и английский язык и литература)», «Педагогическое образование с двумя профилями подготовки»: география и основы экономики, химия и безопасность жизнедеятельности, история и обществознание, математика и информатика, физика и по выбору: математика, информатика или химия.

«В рамках направления подготовки «География» открыто два новых профиля, которые, на наш взгляд, заинтересуют поступающих. Это профили «Региональная политика и территориальное управление» и «Рекреационная география». В целом таких направлений подготовки у нас 15, которые открылись в этом году. Естественно, есть абитуриенты, которые подали документы на эти специальности», — резюмировала Хорошевская.