Филиппины: В захваченном боевиками городе освобождено 54 здания

Марави, Филиппины, , 13:44 — REGNUM

Правительственные войска Филиппин взяли под контроль 54 здания в захваченном исламскими террористами городе Марави, расположенном на острове Минданао, сообщает Anadolu.

С таким заявлением выступили военные страны 12 июля.

«Мы взяли под свой контроль по меньшей мере 54 здания, использовавшиеся в качестве укрытий снайперами террористов из группировки «Мауте», — отметила капитан Джо-Анн Петинглай, официальный представитель командования ВС Филиппин на западе Минданао.

Помимо снайперов, ряд захваченных зданий использовался в качестве гнезд для пулеметчиков.

Напомним, боевики группировки «Мауте», присягнувшие террористической группировке «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), захватила город Марави 23 мая.

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