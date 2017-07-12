Законопроект о пребывании в РФ иностранных студентов внесен в Госдуму

Москва, , 13:37 — REGNUM Законопроект, направленный на решение проблемы с продлением срока временного пребывания в РФ иностранных студентов, обучающихся по квоте в вузах на подготовительных факультетах, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 12 июля.

Закон касается порядка 5 тыс. человек — ежегодно столько поступают на подготовительные факультеты вузов, что дает им дополнительную возможность изучения русского языка, отмечают в правительстве.

Сейчас дополнительные образовательные программы, в том числе дополнительные общеобразовательные программы, не подлежат государственной аккредитации, а следовательно, срок временного пребывания в Российской Федерации иностранного гражданина, завершившего обучение на подготовительном факультете, не может быть продлен до окончания срока его обучения по очной или очно-заочной форме по основной профессиональной образовательной программе.

«Законопроект позволит решить проблему продления срока временного пребывания иностранным гражданам, обучающимся в пределах квоты на подготовительных факультетах», — отмечают в правительстве.