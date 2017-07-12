Парламент Доминиканской Республики не одобрил полный запрет на аборты

Санто-Доминго, , 13:38 — REGNUM Палата депутатов Доминиканской Республики 11 июля не достигла согласия по вопросу криминализации абортов во всех случаях, что получило поддержку Сената несколько недель назад, сообщает ИА EFE.

Депутаты не смогли договориться по этому вопросу после почти пяти часов дискуссий, оставив на столе законопроект о новом Уголовном кодексе, дебаты по которому в парламенте ведутся уже несколько лет, и который после отклонения опять уйдет на доработку.

Палата благоприятно встретила доклад Постоянного комитета по юстиции о полном запрещении абортов, однако голосование закончилось только 84 голосами в поддержку законопроекта при минимально необходимых 110 голосах. Законопроект отвергли 63 депутата.

Согласно Конституции Доминиканской Республики, когда законопроект ветируется президентом, как и в случае с запрещением абортов, то требуется поддержка не менее трех четвертей двух законодательных палат, чтобы отклонить вето.

Комитет юстиции просил палату депутатов утвердить ранее поддержанный сенаторами новый Уголовный кодекс, где аборты находятся под полным запретом, однако законопроект не получил квалифицированного большинства, и будет вновь представлен в Конгресс, чтобы снова пройти обсуждение в двух палатах.

Президент Доминиканской Республики Данило Медина в конце 2016 года ветировал новый Уголовный кодекс из-за криминализации абортов во всех случаях, меры, которая была введена с 2014 года.

Медина заявил, что аборт должен быть разрешен, если беременность угрожает жизни женщины, если она является результатом изнасилования или инцеста, или когда у плода нет шансов выжить вне матки.

Тем не менее, под контролем правящей партии Доминиканского освобождения, Сенат отклонил в мае прошлого года 31 поправку, сделанную исполнительной властью в Уголовный кодекс.

За несколько часов до начала сессии в Палате депутатов 11 июля десятки женщин собрались у входа в здание парламента, требуя, чтобы прерывание беременности в обстоятельствах, указанных президентом Мединой, допускалось.

Напомним, по данным государственных статистических служб, Доминиканская Республика является одной из стран региона с самыми высокими показателями смертности женщин, связанной с беременностью, родами и послеродовым периодом, с 106 случаями на 100 тыс. живорожденных, в то время как в среднем по региону этот показатель составляет 77 случаев.

Данные местных организаций, защищающих права женщин, говорят, что в стране нелегально проводится около 35 тыс. абортов в год, и эта цифра может быть выше.