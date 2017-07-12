В Рязанской области почти 300 жителей села смогли пройти медобследование

Кораблино, Рязанская область, , 13:19 — REGNUM Социальный поезд «Забота и здоровье» посетил село Пехлец Караблинского района Рязанской области. Как 12 июля сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения, пройти обследование смог 291 житель села, а получить консультацию — 587 человек.

В результате обследования 18 взрослых и три ребенка были направлены на госпитализацию. 87 человек, из которых 25 — дети, получили направление на дальнейшее обследование.

«12 июля автопоезд посетит деревню Важная Шацкого района», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отметим, что консультации и обследования проводят специалисты ведущих больниц региона, а также представители министерства соцзащиты и сотрудники Пенсионного фонда России.

ИА REGNUM напоминает, что развитие в регионе выездной формы работы специалистов происходит в рамках выполнения поручения врио главы Рязанского региона Николая Любимова по совершенствованию оказания медицинской помощи населению.

Ранее сообщалось, что медики побывали в селах Напольное Сараевского района и Маклаково Пронского района, где проконсультировали 1100 жителей.

Вместе с врачами работают и сотрудники управления соцзащиты. В трех селах они провели 50 консультаций, во время которых рассказали о тонкостях назначения пособий беременным женщинам, льготах по оплате жилья и «коммуналки», а также о срочной социальной помощи и организации детского отдыха.

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