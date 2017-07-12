В Самаре легализовали 4 коллекторских агентства

Самара, , 13:17 — REGNUM В Самарской области выданы свидетельства о внесении четырех коллекторских агентств в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, сообщили ИА REGNUM, в пресс-службе УФССП региона.

По данным ведомства, в настоящий момент в государственном реестре включены 4 юридических лица из Самарской области: ООО «Объединенное коллекторское агентство» (ООО «ОКА»), ООО «Агентство дипломат», ООО «Правовая защита» и ООО «Легал Коллекшн».

«В случае нарушения «коллекторами» установленных законом требований, у граждан есть право обратиться в УФССП России по Самарской области с жалобой. Недобросовестные юридические лица будут привлекаться к административной ответственности», — отмечают в ведомстве.

Новость о легализации коллекторов в регионе вызвала волну возмущений в соцсетях. «4 организации получили свидетельства позволяющие совершенно законно для начала названивать должникам, их родственникам, знакомым, на работу и даже бывшим мужьям и женам, — написал один из самарских блогеров (стиль и орфография сохранены, прим. ИА REGNUM ). — Ведь как известно, коллекторы не гнушаются ни чем и нарушая Закон о персональных данных лезут во все базы. Вплоть до загсовских и даже медстраха. Ведь хороший коллектор — должен знать о вас все. И его методы и средства, с помощью которых получаются данные о вас — никого кроме вас не волнуют. Тем более, когда эти фирмешки теперь вполне законны. Будут ли эти люди напоминать должникам о долгах, расписывая машины краской и поджигая, как это неоднократно было в Самаре и области — вопрос времени. Будут ли эти коллекторы насиловать жен и дочерей должников, как это было в резонансных уголовных делах в других регионах — вопрос времени. Калечить сами должников, как это было в других регионах — вопрос времени».

Как сообщало ИА REGNUM, по данным УФССП по Самарской области за полгода специально созданный отдел проверил 80 жалоб на коллекторов. По информации ведомства, реальных наказаний никто не получил, так как многие из тех, кто сообщил о нарушениях, зарегистрированы в других регионах РФ, а в остальных случаях не нашлось состава нарушений.

Как сообщало ИА REGNUM, соседний с Самарской областью Саратовский регион захлестнула волна коллекторского беспредела. Правоохранительные органы завалены жалобами на разгул коллекторской преступности: угрозы должникам и их семьям под дулом пистолета, избиение, разбивание окон и разрисовывание стен дома надписями нецензурного содержания.

Читайте также: У саратовских коллекторов бандитские приемы: избить, пригрозить оружием

А также: «Коллекторские коммандос» в Саратове избивают должников