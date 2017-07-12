Решения об отказе от гражданства Украины ожидают 600 тыс. человек — МВД

Москва, , 13:10 — REGNUM Изменения механизма отказа от гражданства Украины ожидают порядка 600 тыс. человек. Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 июля, об этом сообщил первый замглавы МВД Александр Горовой в Госдуме.

Приняты поправки, согласно которым отказ от гражданства Украины оформляется нотариально, один документ идет в ФМС, второй — на Украину.

«Сегодня решения вопроса, который стоит на повестке дня, от нас ждут по нашим подсчетам, порядка 600 тыс. украинцев, которые приехали на территорию РФ, уже интегрировались, привезли детей, обустраивают быт», — сказал Горовой.

По его словам, «правительство Украины умышленно не принимает и не отвечает на запросы и документы, которые граждане Украины направляют в компетентные органы».

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«Все списки есть, 476 тыс. человек сегодня у нас имеют разрешение на временное проживание, 176 тыс. имеют вид на жительство. 777 тыс. граждан Украины ежегодно пролонгируют патенты на занятие трудовой деятельности», — привел цифры представитель МВД в ходе дискуссии.

Для приобретения гражданства России отказ от имеющегося гражданства Украины осуществляется путем направления заявления об отказе от гражданства Украины в полномочный орган республики. Документом, подтверждающим отказ гражданина от украинского гражданства, будет являться нотариально заверенная копия заявления гражданина об отказе от имеющегося у него гражданства Украины.

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