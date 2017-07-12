Минюст готовит законопроект для осуждённых в детских колониях

Москва, , 12:19 — REGNUM Министерство юстиции готовит законопроект, смягчающий наказание осуждённым в детских колониях по достижению совершеннолетия. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 12 июля заявил министр юстиции Российской Федерации Александр Коновалов в Совете Федерации.

«Этот вопрос должен решаться гибко, возможно, с учётом мнения руководителей колонии, с учётом конкретных ситуаций. Но самое главное, что нужно точно делать — рассматривать вопрос о дальнейшем отбывании наказания осуждёнными, которые достигли совершеннолетия в колонии, которые не представляют социальной опасности, может быть вообще не в колонии, либо в колонии-поселения, может быть вообще на другом виде отбывания наказания, исправительных работах», — заявил Коновалов.

«Такой законопроект подготовлен министерством юстиции, сейчас проходит обсуждение в Следственном комитете и МВД», — подчеркнул он.

Министр также прокомментировал снижение максимального возраста пребывания осуждённых в детских колониях.

«По информации ФСИН, которую получали за годы, когда срок максимально возможный возраст пребывания в воспитательной колонии был увеличен до 21 года, состояла в том, что эти лица создают очень часто угрозу для нормального функционирования воспитательной колонии — они уже взрослые, начинают зарабатывать себе авторитет, притеснять младших лиц. Палка вышла о двух концах, поэтому срок был сокращен до 19 лет», — указал Коновалов.