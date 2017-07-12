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Совет Федерации освободил от должности главу комитета по обороне Озерова

Общество

6 июля председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров (Хабаровский край) заявил, что покидает свой пост

Москва, 12 июля 2017, 12:12 — REGNUM  В среду, 12 июля, Совет Федерации на пленарном заседании освободил от должности председателя комитета по обороне и безопасности Виктора Озерова. Об этом сообщает «Агентство Москва».

«Верхняя палата парламента поддержала освобождение Виктора Озерова от должности председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 июля председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров (Хабаровский край) заявил, что покидает свой пост, однако продолжит представлять Хабаровский край в верхней палате парламента.

По его словам, он покидает пост по собственному желанию в связи с необходимостью ротации в Совете Федерации и желанием «сменить ритм жизни».

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