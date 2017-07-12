Решение по инвалиду Мамаеву примут в течение пяти дней — Минюст

Москва, , 12:12 — REGNUM В течение пяти дней будет принято решение по поводу инвалида I группы Антона Мамаева, которого ранее приговорили по обвинению в разбое к 4,5 года колонии. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 12 июля заявил vинистр юстиции Российской Федерации Александр Коновалов в Совете Федерации.

«Мамаев находится в медицинском учреждении, медосвидетельствование он должен пройти в течение пяти дней, чтобы в дальнейшем, согласно закону, могло быть принято решение о невозможности его нахождения в местах лишения свободы», — заявил Коновалов.

По его словам, в настоящее время Мамаев находится не в СИЗО.

28-летний инвалид Антон Мамаев 30 июня был признан судом виновным в вооружённом разбое по делу о похищении мотороллера. Несмотря на то, что у Мамаева полностью атрофированы мышцы, ему назначили наказание в виде 4,5 лет колонии и отправили в «Матросскую тишину».