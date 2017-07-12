В Самаре с фасадов исторических зданий снимут кондиционеры

Самара, , 12:29 — REGNUM В Самаре исторические здания оставят без кондиционеров. Демонтаж внешних блоков кондиционеров власти города возложили на муниципальное бюджетное учреждение (МБУ) «Центр информационно-хозяйственного обеспечения», которое объявило аукцион на проведение работ, сообщает ИА REGNUM.

Согласно сайту госзакупок, предполагается перенос внешних блоков кондиционеров с лицевых фасадов объектов культурного наследия на дворовые. В списке адресов: здание на ул. Братьев Коростелевых, д.144, корп. А; «Дом Васильева», ул. Куйбышева, 123; «Особняк Путилова», ул. Куйбышева, д. 118/Льва Толстого, 18; «Центральный телеграф», ул. Красноармейская, 17; «Здание, в котором с ноября 1917 г. по январь 1918 г. находились губком партии и редакции газеты «Приволжская правда», ул. Льва Толстого, 24-д.26/ ул. Фрунзе, 118; «Здание, в котором в 1874—1881 гг. работал художник Н.Е. Симаков», ул. Некрасовская, 20; «Доходный дом», ул. Некрасовская, 56.

Электронный аукцион назначен на 24 июля, начальная цена контракта — 1,5 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, по информации региональных властей, в 2017 году Фонд капитального ремонта планирует восстановить в Самаре фасады 43 домов — объектов культурного наследия. На региональный Фонд капремонта возложен также ремонт фасадов домов, расположенных в районе пересечений улиц Самарская, Галактионовская, Красноармейская, которые находятся на гостевых маршрутах чемпионата мира по футболу в России-2018. Работы по решению облправительства выполняются за счёт банковского кредита в размере 1,8 млрд рублей, который взял Фонд капремонта.

Депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев направил обращение к министру культуры РФ Владимиру Мединскому, в котором просит провести проверку и взять под контроль ситуацию с сохранением объектов культурного наследия в Самаре. «В связи с подготовкой Самары к чемпионату мира по футболу ведутся масштабные подготовительные работы, которые зачастую приводят к утратам объектов культурного наследия при поиске чиновниками простых решений реконструкции, понимаемой как снос исторического подлинника с заменой его на новодел», — написано в обращении к федеральному министру.

Депутат указал в том числе, на многочисленные жалобы при спешном ремонте фасадов памятников культуры, находящихся на «гостевом маршруте чемпионата миру по футболу в России-2018». Ремонт, как отмечает самарский парламентарий, «осуществляется без какой-либо лицензии по работе объектами культурного наследия случайными бригадами, укомплектованными рабочими из Средней Азии, приводящей к фактической порче памятников и уничтожению элементов оригинальных фасадов».

Читайте ранее в этом сюжете: В Самаре массово сносят памятники культуры: обращение к Мединскому