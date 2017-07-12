Газовики и дачники Югры просят изменить федеральный закон

Сургут, Югра, , 13:07 — REGNUM Газовики Сургута (Югра) просят в судах пощадить граждан, построивших дачные дома в 100-метровой зоне от газопровода, и отсрочить снос строений до апреля 2018 года. Ранее по суду владельцы участков из 12 садово-огороднических товариществ должны были за собственный счёт снести домики, которые построены в опасной зоне. Но многое решила прямая линия с президентом РФ, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, проблему на прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным 15 июня 2017 года подняла жительница Челябинска Светлана Романова, пояснив, что раньше нормы строительства предполагали 100-метровую зону, запрещающую стройку возле газопровода. Дом был построен в соответствии с нормами, но позже нормы изменились, и запретной зоной строительства стали уже 150 метров от газовой трубы. Её дом попал под действия новых нормативов, то есть под снос. И снести свой дом Романова должна за свой счёт.

Аналогичная ситуация сложилась и у садоводов Сургута. Причем многие из них постоянно проживают в садовых товариществах, так как с годами первоначальные домики выросли в двухэтажные строения и стали их единственным жильем.

«Конечно нужно делать все для безопасности людей, но их нужно оставить в покое. Можно не разрешать строить новых зданий, сооружений в уже 150-метровой зоне, но тех, кто уже построился в 100-метровой зоне — надо оставить в покое», — ответил Владимир Путин в ходе «Прямой линии».

В Сургуте 300 дачников воюют не первый год с газовиками за место между 100 и 150 метрами от газопровода.

«Мы сейчас попросили суд отсрочить исполнение судебного решения до 1 апреля. Об этом мы также проинформировали губернатора региона Наталью Комарову, которая следит за решением этой проблемы», — сообщил глава компании «Газпром трансгаз Сургут» Игорь Иванов газете «Сургутская трибуна».

Он также выразил надежду на то, что до 2018 года законодатели залатают дырку в законе, позволив ранее построившимся не сносить свои дома.

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